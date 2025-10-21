criptovalute condanna a 5 anni per i fondatori di the rock trading dopo il crac da 66 milioni

Condanna a cinque anni di reclusione per Davide Barbieri e Andrea Medri, i due ex amministratori e fondatori di The Rock Trading, piattaforma un tempo leader negli investimenti in criptovalute. Entrambi erano finiti in carcere nel dicembre del 2024, dopo essere stati arrestati per bancarotta fraudolenta per un crac da circa 66 milioni di euro, false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale e infedeltà patrimoniale. Il processo con rito abbreviato che li vedeva imputati si è chiuso, dopo la sentenza di primo grado davanti alla gup di Milano Anna Calabi, anche con 14 milioni e 330mila euro di risarcimento danni a loro carico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

