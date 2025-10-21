Crime in piazza | Halloween Edition

Sei ufficialmente invitato al ballo più macabro che esista. L'associazione Proscenio torna a Piazza, e questa volta lo fa sotto una veste mostruosa. Pronti a risolvere un nuovo caso e a scoprire il colpevole? Come partecipare? Compila il modulo con nome, cognome e la tua squadra (massimo 6. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it