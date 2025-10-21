I giovani italiani hanno sempre più fiducia nel futuro e guardano con particolare ottimismo alla situazione economica, all’equilibrio tra vita e lavoro, all’accesso alla cultura, alle innovazioni, a partire dall’intelligenza artificiale. È quanto emerge dall’ottava rilevazione dell’ Indice di Fiducia dei Giovani, realizzata dal Consiglio Nazionale dei Giovani nella fascia d’età tra i 18 e i 34 anni, con il supporto scientifico dell’ Istituto Piepoli. In particolare, a settembre l’indice, che tiene conto di 15 diversi indicatori, ha registrato un valore complessivo di 66,2 punti, solidamente attestato nella fascia medio-alta di fiducia e in crescita rispetto alla rilevazione precedente, realizzata giugno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cresce la fiducia dei giovani italiani nel futuro: economia, cultura, lavoro ora sono fattori di speranza