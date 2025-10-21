Cremonese e Udinese pari allo Zini | 1-1 tra fiammate e rimpianti
Allo Zini la notte si chiude con un pari che resta addosso: Cremonese e Udinese si dividono l’1-1. Apre Terracciano di testa dopo quattro minuti, replica Zaniolo a inizio ripresa. Un punto per parte, tra rimpianti e coraggio, che pesa in classifica e racconta una gara intensa e nervosa. Equilibrio allo Zini Il posticipo della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Le parole dell'MVP di Cremonese-Udinese Jari Vandeputte e Federico Bonazzoli nel post partita https://uscremonese.it/le-dichiarazioni-di-bonazzoli-e-vandeputte-al-termine-di-cremonese-udinese/… #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Seri - X Vai su X
Cremonese-Udinese ha certificato il record di gol non segnati per la serie A a 20 squadre. Un giorno che rimarrà scolpito nella roccia, a imperitura memoria soprattuto per le istituzioni che governano questo giuoco. Potete pure progettare fughe in Australia in n - facebook.com Vai su Facebook
La rete lampo di Terracciano non basta: per la Cremonese è solo pari con l'Udinese - Il terzino in prestito dal Milan sblocca la gara al 4' ma i friulani rimontano nella ripresa. Riporta rainews.it
Pari tra Cremonese e Udinese, per i friulani decisivo Zaniolo - Vantaggio dei padroni di casa con Terracciano dopo quattro minuti, nella ripresa a segno il talento ex Roma: finisce 1- Si legge su msn.com
Serie A, Cremonese-Udinese finisce 1-1: a Terracciano risponde Zaniolo. VIDEO - Udinese ha chiuso con un pareggio la settima giornata del campionato di Serie A: la sfida allo stadio Giovanni Zini è finita 1- Come scrive tg24.sky.it