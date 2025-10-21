Allo Zini la notte si chiude con un pari che resta addosso: Cremonese e Udinese si dividono l’1-1. Apre Terracciano di testa dopo quattro minuti, replica Zaniolo a inizio ripresa. Un punto per parte, tra rimpianti e coraggio, che pesa in classifica e racconta una gara intensa e nervosa. Equilibrio allo Zini Il posticipo della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Cremonese e Udinese, pari allo Zini: 1-1 tra fiammate e rimpianti