Covid immunologo Bertoglio | Cile ha seguito scienza no a green pass e obbligo vaccino in Italia la medicina è stata sottoposta a politica
Il medico cileno Bertoglio elogia il modello senza obblighi né green pass e accusa l’Italia di aver imposto farmaci mRna senza trasparenza né prudenza scientifica Il professore e immunologo cileno Juan Carlos Bertoglio ha criticato l'Italia per la sua "gestione fallimentare" dell'"emergenza C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Covid: Cile avverte, protezione bassa dopo prima dose vaccino Sinovac - che ha organizzato una delle campagne di vaccinazione piu' rapide al mondo utilizzando il vaccino prodotto dalla casa farmaceutica cinese Sinovac Biotech - Riporta milanofinanza.it