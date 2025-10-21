Courtois critica Tebas | Mai visto un presidente di lega parlare così cercano di nascondere le cose

Thibaut Courtois non le manda a dire. Durante la conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Juventus in Champions League, il portiere belga è stato interrogato sulle proteste riguardanti la partita Villarreal-Barça, spostata a Miami. Le parole di Courtois. «Non so perché la gente sia sorpresa. Non ho mai visto un presidente di una lega parlare come lui (Tebas). Cercano di nascondere le cose. È una manipolazione». La decisione di spostare il match in America continua dunque a suscitare molte polemiche, con molti che ritengono che ciò possa alterare il regolare svolgimento della competizione. Critica a cui non è esente nemmeno il calcio italiano con la sua iniziativa di far giocare Milan-Como a Perth, in Australia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

