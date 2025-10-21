Courtois attacca il presidente della Liga | Cercano di nascondere le cose è manipolazione

Courtois non si nasconde e critica apertamente Tebas di aver censurato le proteste dei calciatori che non hanno accettato la decisione della Liga di spostare Villarreal-Barcellona a Miami. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ct del Belgio: «Kevin ha ceduto la fascia a Courtois quando è uscito dato che fa parte del mio gruppo di leader. Kevin ha scelto bene». - facebook.com Vai su Facebook

