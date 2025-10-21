Tra gli alberi ornamentali più eleganti, il Cotinus è conosciuto come albero della nebbia o scotano per le infiorescenze leggere che in estate avvolgono i rami come un velo. Fiorisce tra maggio e luglio, con sfumature che vanno dal rosa al porpora, talvolta dorate. Si coltiva facilmente in giardino, in pieno sole e con terreni ben drenati. Non ama l’acqua in eccesso, ma tollera il freddo. In autunno, le foglie cambiano colore e regalano tonalità accese, dal rosso all’arancio. È una pianta adatta anche a chi non ha grande esperienza: con poche attenzioni e una potatura leggera, lo manteniamo rigoglioso stagione dopo stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cotinus, come si coltiva e quando fiorisce l’albero della nebbia