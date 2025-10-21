Costituito e presentato il comitato di Montesilvano per la Nuova Pescara

Ilpescara.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costituito ufficialmente il 18 settembre scorso il comitato cittadino di Montesilvano per la Nuova Pescara, con statuto e organi autonomi rispetto ai comitati gemelli di Pescara e Spoltore. Presidente eletto Ermanno Falco. Vicepresidente Miriam Severini, segretario e tesoriere Mauro De Flaviis. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Costituito Presentato Comitato Montesilvano