Costacurta | Milan uno come Leao non può mai stare fuori Modric leader di carisma

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato dalla Gazzetta, Costacurta commenta il momento di Leao dopo la doppietta realizzata domenica sera, sottolineando la profondità del reparto offensivo. Su Modric dichiara: "Da troppi anni il Milan non aveva un leader di quel carisma". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

costacurta milan uno come leao non pu242 mai stare fuori modric leader di carisma

© Pianetamilan.it - Costacurta: “Milan, uno come Leao non può mai stare fuori. Modric leader di carisma”

Altre letture consigliate

costacurta milan leao pu242Costacurta: "Uno come Leao non può mai stare fuori. In coppia con Pulisic possono far male a tutte le difese" - Nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore rossonero Alessandro Costacurta ha commentato così la concorrenza che c'è ... Secondo milannews.it

costacurta milan leao pu242Milan, senti Costacurta: "Leao non può mai stare fuori, Gimenez mi ricorda Crespo" - L'ex difensore rossonero dice la sua sulla squadra di Allegri. Come scrive msn.com

Costacurta: "La forza del Milan: è squadra anche senza Leao" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Costacurta Milan Leao Pu242