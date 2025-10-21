Costacurta | Leao sempre titolare Milan molto maturo Ecco in che cosa mi è piaciuto Allegri

Il difensore del grande Milan: "La squadra ha un'attenzione che non mi aspettavo. Max bravo perché cerca di creare gli errori degli avversari. Modric? Insegna da 20 anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Costacurta: "Leao sempre titolare. Milan molto maturo. Ecco in che cosa mi è piaciuto Allegri..."

