Costacurta | Leao sempre titolare Milan molto maturo Ecco in che cosa mi è piaciuto Allegri

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore del grande Milan: "La squadra ha un'attenzione che non mi aspettavo. Max bravo perché cerca di creare gli errori degli avversari. Modric? Insegna da 20 anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

