Così insidiano Elly Schlein Movimenti nel Partito democratico | ‘una nuova intesa’ Chi c’è dietro

Il progetto di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma, ha preso corpo ieri all’Hotel dei Principi, nel cuore della capitale, dove una sala gremita ha accolto la presentazione del suo “Progetto Civico Italia”. L’iniziativa nasce con l’ambizione di riunire sindaci, assessori, consiglieri, ma anche associazioni e movimenti civici in una rete che possa diventare il fulcro di quella che molti chiamano “la Cosa Centrista”. L’obiettivo, secondo l’assessore, è di offrire una casa politica a chi non si riconosce né nella destra né nella sinistra tradizionale, per costruire una nuova alleanza riformista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Così insidiano Elly Schlein”. Movimenti nel Partito democratico: ‘una nuova intesa’. Chi c’è dietro

News recenti che potrebbero piacerti

Sulle orme di Elly. I giovani del Pd hanno una nuova segretaria a immagine e somiglianza di Schlein - congresso, i Giovani Democratici hanno scelto la nuova segretaria nazionale. Lo riporta huffingtonpost.it

C’è un problema se preferiscono Putin a Schlein - Non sorvolerei sui fischi a Elly Schlein alla festa del Fatto quotidiano, il giornale di riferimento del Movimento 5 stelle (o viceversa), quando ha osato dire che la Russia ha invaso l’Ucraina e che ... Segnala huffingtonpost.it

Elezioni Marche, Schlein a Meloni: "Vinceremo". La premier: "Uniti solo per batterci" - La premier Giorgia Meloni ad Ancona insieme agli alleati di governo, la leader dem Elly Schlein a Pesaro: entrambe si sono prese la scena dal palco dei comizi elettorali dei rispettivi partiti in ... Lo riporta tg24.sky.it