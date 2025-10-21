Così fanno fuori Schlein Scatta il piano nel pd è caos | chi c’è dietro

Dietro le quinte del Partito Democratico si muove qualcosa di nuovo. Mentre la leadership di Elly Schlein continua a dividere, un nuovo movimento civico prende slancio da Roma, promettendo di cambiare gli equilibri del centrosinistra. Il Progetto Civico Italia, lanciato all’Hotel dei Principi, si presenta come un’iniziativa trasversale, ma molti leggono tra le righe un chiaro messaggio politico: costruire un’alternativa interna alla segretaria del PD. Leggi anche: Sergio Mattarella mai visto così: l’appello in Belgio è durissimo Leggi anche: “Un vero e proprio tonfo”. Sondaggi Mentana, c’è un partito italiano che crolla Il progetto di Onorato: un centro-sinistra “nuovo” e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Così fanno fuori Schlein”. Scatta il piano nel pd, è caos: chi c’è dietro

