Cos’è la posizione della rana e perché il mio cane si stende così

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La posizione della rana in inglese viene chiamata "splooting" ed il verbo indica proprio come il cane si posiziona: a pancia in giù con le zampe posteriori stese. Questa abitudine tipicamente aiuta Fido a rilassarsi e nei mesi caldi a rinfrescarsi grazie il contatto diretto con il terreno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

