Cosa vuol dire essere sempre la più brava? E cosa comporta nei rapporti umani?

Essere brava. Meglio ancora, essere la "più" brava. Sul lavoro, nella vita privata, come madre, compagna, amica, figlia, sorella. E l'elenco potrebbe continuare. Alcune donne sono ossessionate dall'idea di essere la più brava, sempre e comunque, in ogni circostanza. Un atteggiamento che, alla lunga, è sfiancante e soprattutto pone davanti anche un paradosso. La power pose, cioè una postura migliore, aumenta davvero l'autostima? Essere la più brava, un atteggiamento che ha radici profonde. Sicuramente in una società che celebra la performance e l'efficienza, essere le più brave è quasi una necessità.

