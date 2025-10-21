Cosa sfugge a Vance su Gaza

Il vicepresidente americano, J. D. Vance, ha trascorso la giornata fra Gerusalemme e Tel Aviv. È il meno filoisraeliano dell'Amministrazione Trump, per questo la sua visita avrebbe.

Cosa sfugge a Vance su Gaza - Tra pressioni interne a Israele e timori dei paesi arabi, gli Stati Uniti cercano di far rispettare il cessate il fuoco, ma la fase due del piano Trump è ancora molto vaga. Come scrive ilfoglio.it

Gaza, Trump: "Il cessate il fuoco è ancora in vigore". Ma Vance si fa sfuggire: "Possibili alti e bassi nella tregua" - Lo ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con ... Segnala affaritaliani.it

JD Vance in Israele per rilanciare cessate il fuoco a Gaza - Il 21 ottobre il vicepresidente USA JD Vance è arrivato in Israele per consolidare la tregua tra Israele e Hamas e spingere verso nuove concessioni. Lo riporta tg24.sky.it