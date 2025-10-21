Negli ultimi giorni l’Agencja Bezpiecze?stwa Wewn?trznego (Abw), principale servizio di sicurezza interna della Polonia, ha condotto una serie di operazioni coordinate che hanno portato all’arresto di otto individui sospettati di effettuare atti di ricognizione riguardo le strutture militari e le infrastrutture critiche, con l’obiettivo di preparare i mezzi per compiere atti di sabotaggio, su mandato di agenzie d’intelligence russe. L’annuncio è stato formalizzato dal primo ministro Donald Tusk, che su X ha confermato la detenzione, aggiungendo che “ulteriori attività operative sono in corso”. Secondo il ministro coordinatore dei servizi speciali, Tomasz Siemoniak, i soggetti fermati “sarebbero coinvolti in attività di ricognizione di obiettivi militari e infrastrutture critiche, nella preparazione di mezzi per azioni di sabotaggio e, in alcuni casi, nella realizzazione diretta di attacchi”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa sappiamo degli arresti in Polonia per sospetto sabotaggio in favore della Russia