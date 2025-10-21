Cosa non torna nelle accuse a Sarkozy

Parigi. “Nulla giustifica questa detenzione”, ha detto martedì mattina Jean-Michel Darrois, uno degli avvocati di Nicolas Sarkozy, l’ex presidente della Repubblica francese che questa sera passerà la sua prima notte in prigione, alla Santé, scontando la pena di cinque anni di reclusione ai quali è stato condannato per associazione a delinquere nell’ambito dell’affaire sui presunti finanziamenti libici della sua campagna per le presidenziali del 2007. “Una sola notte in prigione è una notte di troppo”, ha aggiunto ai microfoni di BfmTv Christophe Ingrain, l’altro avvocato che assicura la difesa dell’ex leader gollista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cosa non torna nelle accuse a Sarkozy

