Cosa ha fatto prima di andarsene L’avvocato De Rensis | il gesto poi lascia lo studio di Giletti

La puntata de Lo Stato delle Cose ha regalato un momento televisivo destinato a far discutere. Ospite del talk condotto da Massimo Giletti, l’avvocato Antonio De Rensis, difensore storico di Alberto Stasi, è stato protagonista di un acceso confronto con la giornalista Ilenia Petracalvina. Il dibattito, già teso per natura, è improvvisamente degenerato quando si è toccato il tema dei presunti 60mila euro che la famiglia Sempio avrebbe versato, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, in circostanze mai del tutto chiarite. De Rensis, visibilmente contrariato dall’insistenza della collega, ha reagito con fermezza, scandendo ogni parola per ribadire la propria posizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La prima giornata ci sta già suggerendo cosa andremo a vedere quest'anno... ALEKSANDAR NIKOLOV nel derby marchigiano ha messo 30 PUNTI 30 punti in QUATTRO SET Prima di ieri il suo massimo in SuperLega era 25 Vai su Facebook

Adani: “Inter la più forte di tutte, Chivu ha questi meriti! E ha fatto una cosa che va detta per la prima volta” - A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha analizzato così la vittoria dell’Inter in trasferta contro la Roma ... msn.com scrive

Cosa nasconde Laura in Buongiorno Mamma 3? “Ha più di un segreto e farà di tutto”/ Spoiler di Serena Iansiti - ", lo spoiler clamoroso di Serena Iansiti Anticipazioni Buongiorno Mamma 3, cosa nasconde Laura? Da ilsussidiario.net

Lazio-Roma, la delusione di Sarri: «Un derby regalato. Così diventa tutto più difficile» - Il faccia a faccia con la squadra non è stato dei più teneri, Sarri chiuso nello spogliatoio dopo la terza sconfitta di un avvio sconcertante e preoccupante, sotto tutti i punti di vista. Riporta ilmessaggero.it