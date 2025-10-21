Cosa faranno Trump e Messi a Miami? Tutto sull’America Business Forum

Il presidente americano Donald Trump sarà presente all’America Business Forum che si terrà il 5 e il 6 novembre al Kaseya Center di Miami. Un evento che ospiterà più di 40.000 leader e imprenditori, nonché sportivi ed esecutivi di alto livello. Dal presidente Trump, appunto, al presidente dell’Argentina Javier Milei. Saranno presenti anche il premio Nobel per la Pace 2025, la venezuelana Maria Corina Machado e l’ex ceo di Google, Eric Schmidt, il presidente e ceo di JPMorgan Jamie Dimon, e il fondatore di Flow Adam Neumann. Anche il tennista Rafael Nadal, il calciatore Lionel Messi, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali e l’attore Will Smith. 🔗 Leggi su Formiche.net

