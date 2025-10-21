Cosa dire del furto al Louvre? Era annunciato e non è la prima volta
Il furto al Louvre è un evento di portata storica, che evidenzia alcune falle nel nostro sistema, falle che sono destinate ad aumentare. Sette minuti. È quanto è bastato a quattro ladri vestiti da operai, con gilet gialli e un camion dotato di montacarichi, per entrare nel Louvre, prelevare otto gioielli di valore inestimabile dalla Galleria d’Apollo e scomparire nel traffico di Parigi a bordo di due scooter. È accaduto domenica mattina, tra le 9 e le 9:40, nel museo più visitato del mondo (con nove milioni di visitatori l’anno, l’80% stranieri). Il bottino comprende una parte della collezione reale di gioielli francesi, appartenenti a Napoleone e all’imperatrice Eugenia, tra cui una corona tempestata di oltre mille diamanti e smeraldi, ritrovata poco dopo danneggiata nei pressi del museo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
