Corviale all’ombra del Serpentone inaugurata la nuova Curva antimafia

Romatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La curva esulta e la mafia è distrutta”. È questo il ritornello del coro cantato dai giovani di Corviale che, nella giornata del 21 ottobre, hanno inaugurato la curva e il nuovo spogliatoio nel Campo dei Miracoli.Una curva antimafia“Vi accogliamo con un inno della nostra curva che è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

