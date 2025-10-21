Corviale all’ombra del Serpentone inaugurata la nuova Curva antimafia
“La curva esulta e la mafia è distrutta”. È questo il ritornello del coro cantato dai giovani di Corviale che, nella giornata del 21 ottobre, hanno inaugurato la curva e il nuovo spogliatoio nel Campo dei Miracoli.Una curva antimafia“Vi accogliamo con un inno della nostra curva che è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
