CORTONA Cortona si prepara a diventare per quattro giorni la capitale del jazz internazionale. Da domani, mercoledì 22 ottobre, fino a sabato 25, la città etrusca ospiterà la settima edizione del Cortona Jazz Festival, un evento che unisce concerti di altissimo livello e un’importante esperienza formativa dedicata ai giovani musicisti europei. Promosso con il contributo e il patrocinio del Comune di Cortona, il festival si distingue per la sua doppia anima: da un lato la dimensione concertistica, con grandi artisti sul palco del Teatro Signorelli, e dall’altro la parte didattica, che ogni giorno trasformerà il Centro Convegni Sant’Agostino in un laboratorio creativo dove 25 giovani talenti, provenienti da tutta Europa, potranno confrontarsi con maestri di fama mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona diventa capitale del jazz. Quattro giorni di concerti con musicisti internazionali