Corteo pro Pal a Bologna gli organizzatori | Blocchiamo tutto
Bologna, 21 ottobre 2025 – “ Fermare Israele e gli Usa per la pace in Palestina”. E’ con queste parole che i Giovani Palestinesi di Bologna hanno organizzato la manifestazione che è pronta a prendere il via alle 18 in piazza Maggiore. “Domenica Israele ha bombardato la fascia di Gaza da nord a sud – spiegano gli organizzatori del corteo – causando il martirio di almeno 33 palestinesi e violando ancora una volta il cessate il fuoco. Si registrano almeno 80 violazioni dall’inizio della tregua con quasi 90 morti”. Gli organizzatori della manifestazione, al grido ‘ Blocchiamo tutto ’, hanno quindi deciso di mantenere alta l’attenzione sulla questione mediorientale, come conferma la protesta di questa sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
