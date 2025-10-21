Corsi gratuiti di abilitazione per Asa e Oss

Un’occasione di inserimento lavorativo nel settore della cura e dell’assistenza per persone attualmente disoccupate. L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, azienda speciale dell’ente di Villa Recalcati, ha aderito all’avviso pubblico di Regione Lombardia per l’attivazione di due corsi gratuiti. Percorsi abilitanti alle qualifiche di Ausiliario socio assistenziale (Asa) e Operatore socio sanitario (Oss). "Con questi percorsi formativi – spiega il consigliere provinciale con delega alla persona Carmelo Lauricella – vogliamo rispondere concretamente alla carenza di personale qualificato nelle strutture sociosanitarie e creare nuove opportunità occupazionali per i cittadini del nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corsi gratuiti di abilitazione per Asa e Oss

