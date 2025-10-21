Corsi di guida sicura per i dipendenti delle Poste

Nuova tappa questa mattina nella sede del Centro di smistamento di Padova di “Guida Sicura”, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.Sviluppare la cultura della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Argomenti simili trattati di recente

Diventare la guida e l’organizzatore di un gruppo di cammino della propria città: ripartono in questi giorni i corsi gratuiti organizzati dall’Azienda Usl di Modena – servizio Medicina dello sport - per diventare un walking leader, la figura che guida un gruppo di c Vai su Facebook

Autodromo di Imola, corsi di guida sicura d’emergenza per carabinieri / VIDEO e FOTO - Un addestramento specifico e dettagliato per una maggiore sicurezza di cittadini e un intervento più efficace e mirato da parte degli uomini dell'Arma Imola, 6 febbraio 2018 – Una maggiore sicurezza ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Safety car drive. Corsi di guida il Comune c’è - GROSSETOL’amministrazione comunale di Grosseto sostiene la scuola guida ’Safety car drive’ per l’organizzazione di corsi di guida sicura ed ecologica. Si legge su lanazione.it

Patto fra Croce Rossa e Safety Park: corsi per 600 fra volontari e dipendenti - Una frenata sull'asfalto bagnato: un rischio per qualsiasi veicolo, a maggior ragione se trasportano feriti o malati. Da rainews.it