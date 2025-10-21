Corsa alla Luna Elon Musk perde l’esclusiva della Nasa

Gli Stati Uniti rischiano di perdere la corsa alla Luna nei confronti della Cina. Mentre Pechino avanza, confermando di poter riportare l’uomo sul satellite entro il 2030, Washington arranca, posticipando di volta in volta il proprio programma. Pesa il ritardo sulla tabella di marcia di SpaceX, incaricata di costruire il modulo per la missione Artemis III con un contratto da 2,9 miliardi di dollari, e ora la Nasa ha smesso di aspettare. L’amministratore ad interim dell’agenzia spaziale a stelle e strisce, Sean Duffy, ha annunciato l’intenzione di aprire nuove gare di appalto, togliendo di fatto l’esclusiva a Elon Musk. 🔗 Leggi su Lettera43.it

