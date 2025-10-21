Corruzione dubbi dei Paesi membri veto ungherese | il cammino a ostacoli dell’Ucraina verso la UE

Follow.it | 21 ott 2025

Solitamente il mainstream incolpa Orbán di impedire all’Ucraina di diventare il 28esimo Stato membro della UE. Tuttavia, un’occhiata più approfondita mostra anche gli altri fattori che bloccano l’accesso di Kiev all’Unione. Il veto ungherese. Nel discorso politico sull’Ucraina nella UE il ruolo di capro espiatorio tocca sempre all’Ungheria. Il veto di Budapest infatti blocca a tempo indeterminato il percorso di adesione di Kiev. Finora gli euroburocrati sono riusciti con qualche forzatura a proseguire un po’ oltre la fase iniziale. La ragione ufficiale del veto è data dalle preoccupazioni sul trattamento della minoranza magiara in Ucraina. 🔗 Leggi su Follow.it

