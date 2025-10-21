Corriere dello Sport | Napoli vigilia europea con il dubbio McTominay | Hojlund out Lang sogna la prima da titolare
"> Inviato a Eindhoven, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport racconta la rifinitura del Napoli alla vigilia della sfida contro il Psv. Sul campo, il primo segnale arriva da McTominay: l’ex United guida il gruppo con una corsetta di riscaldamento, segno incoraggiante dopo il problema alla caviglia sinistra rimediato prima del match con il Torino. Hojlund, invece, non c’è: l’attaccante danese non è partito per Eindhoven e salterà la gara di oggi, puntando a rientrare sabato contro l’Inter al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche questi approfondimenti
$CoppaDavis, il no di $Sinner e la rivelazione di $Bertolucci: "Lo avevamo capito già da quando..." corrieredellosport.it/news/tennis/si… - X Vai su X
Tre sul divano ? L’Inter aggancia Roma e Napoli Morata-Vlahovic, come un derby ? Leao in missione. C’è Gud con Kean Sinner, notte da King. Alcaraz strapazzato La prima pagina di domenica 19 ottobre ? #CorrieredelloSport Vai su Facebook
Corriere dello Sport: “Napoli, notte di Champions a Eindhoven: il ritorno di Lang e i dubbi di Conte” - Da Eindhoven, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport racconta l’atmosfera incantata del Philips Stadion, dove il Napoli si prepara a respirare l’aria della grande Europa. napolipiu.com scrive
Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato. De Bruyne cresce". Poi parla delle condizioni di McTominay - Giornata di vigilia per la squadra azzurra: parola al tecnico e a Sam Beukema, che hanno presentato la sfida di Champions League ... msn.com scrive
Corriere dello Sport: "Napoli, Hojlund da record" - "Gasperini un rimpianto": cosi titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Secondo tuttonapoli.net