Corriere dello Sport | Napoli vigilia europea con il dubbio McTominay | Hojlund out Lang sogna la prima da titolare

"> Inviato a Eindhoven, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport racconta la rifinitura del Napoli alla vigilia della sfida contro il Psv. Sul campo, il primo segnale arriva da McTominay: l’ex United guida il gruppo con una corsetta di riscaldamento, segno incoraggiante dopo il problema alla caviglia sinistra rimediato prima del match con il Torino. Hojlund, invece, non c’è: l’attaccante danese non è partito per Eindhoven e salterà la gara di oggi, puntando a rientrare sabato contro l’Inter al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

