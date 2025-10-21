Corriere dello Sport | Napoli notte di Champions a Eindhoven | il ritorno di Lang e i dubbi di Conte

"> Da Eindhoven, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport racconta l’atmosfera incantata del Philips Stadion, dove il Napoli si prepara a respirare l’aria della grande Europa. Tra gigantografie di Gullit, Van Nistelrooy, Ronaldo il Fenomeno, Romario e Cocu, il pensiero corre anche ai volti familiari di Lozano e Mertens, il “principe azzurro del gol” e miglior marcatore della storia del club. Ma il protagonista della vigilia, come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, è Noa Lang. L’ex idolo del Psv torna a casa, stavolta da avversario, e insegue la gloria nella prima sfida contro la sua ex squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

