Coronas Forza Italia | Prosegue il lavoro per sicurezza e decoro urbano il nostro impegno è costante

Fiumicino, 21 ottobre 2025 – “Negli ultimi giorni siamo intervenuti su diverse criticità segnalate dai cittadini, da Parco Leonardo a Maccarese, fino a Isola Sacra. La sicurezza e il decoro urbano restano al centro del nostro impegno amministrativo.» A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino. “Come gruppo di maggioranza sosteniamo con convinzione l’azione del sindaco e della Giunta, che stanno a ffrontando le problematiche in modo concreto, con interventi mirati su sicurezza e decoro urbano — prosegue Coronas -. Forza Italia continuerà a garantire un contributo costruttivo e responsabile, mantenendo un dialogo costante con i cittadini e con le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

