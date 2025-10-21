Cori in Circolo Scuole in gara all’Artistico

Torna "Cori in Circolo": la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica, formazione e scoperta del territorio. Dopo che si sono concluse le iscrizioni alla quarta edizione della manifestazione regionale dei cori scolastici promossa dal Circolo Artistico di Arezzo, in collaborazione con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e con il sostegno del Comune, il patrocinio della Provincia, del Consiglio Regionale della Toscana e il contributo della Fondazione Cr di Firenze, di Estra Spa, dell’azienda Semar di Gabriele Veneri, ora si entra nel vivo. Anche quest’anno la Direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Matteo Trimigno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

