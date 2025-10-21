Cori e saluti romani il VIDEO del corteo degli ultras della Juventus a Milano

Domenica 19 ottobre, un gruppo di ultras della Juventus ha organizzato un corteo spontaneo alla Stazione Centrale di Milano. Durante la sfilata, i tifosi hanno intonato l’Inno di Mameli accompagnando il canto con gesti che richiamavano il saluto romano. Il gruppo ha esibito uno striscione con la scritta: «Manifestare ci sta, ma non spaccare le nostre città! Mer..!», un chiaro riferimento agli episodi di vandalismo avvenuti nello stesso luogo durante la manifestazione pro Palestina del 22 settembre. Gli ultras si trovavano a Milano di ritorno dalla trasferta a Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cori e saluti romani, il VIDEO del corteo degli ultras della Juventus a Milano

