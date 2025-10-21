Coreo Grafie Da mercoledì 22 ottobre 2025 al Teatro Nuovo di Napoli
CoreoGrafie. Da mercoledì 22 ottobre 2025, al Teatro Nuovo di Napoli al via la rassegna con giovani compagnie del territorio La danza contemporanea in Campania rappresenta uno dei settori più vitali e dinamici della scena artistica regionale. In questo contesto ricco di fermento il Teatro Pubblico Campano presenta, da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre 2025 .
Al Teatro Nuovo di Napoli, dal 22 al 26 ottobre, al via la rassegna Coreo/Grafie. Performance, creazioni e incontri tra giovani compagnie del territorio, per una rassegna che celebra la vitalità della scena coreutica campana.