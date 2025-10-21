Corea del Sud | entro fine anno schierato il primo IRBM
La Corea del Su d inizierà a schierare il suo primo missile balistico convenzionale pesante, lo “ Hyunmoo-5 ”, alla fine del 2025, avendo già avviato la produzione di massa, ha dichiarato a Yonhap News il ministro della Difesa sudcoreano Ahn Gyu-back. Il missile è attualmente nella fase finale di integrazione all’interno delle forze armate della Repubblica di Corea, e rappresenta il primo IRBM ( Intermediate Range Ballistic Missile ) sudcoreano dotato di testata non nucleare. Lo “Hyunmoo-5” è stato sviluppato in assoluta segretezza dall’Agenzia per lo Sviluppo della Difesa nazionale in collaborazione con Hanwha Aerospace, sfruttando decenni di esperienze tecnologiche acquisite dai precedenti programmi missilistici “Hyunmoo-2” e “Hyunmoo-4”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
