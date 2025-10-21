Coppa Davis Sinner imputato al tribunale dell’italianità

Roma, 21 ottobre 2025 – Jannik Sinner di nuovo accerchiato dal fuoco amico. Dopo le accuse degli scorsi mesi e anni, in cui i suoi detrattori – vuoi per moda, vuoi per protagonismo – lo hanno tacciato di “non essere italiano” o di “pagare le tasse a Montecarlo”, luogo in cui vive come tanti altri tennisti a causa dell’altissima qualità delle infrastrutture (a differenza di quelle italiane), ora il j’accuse si sposta sulla. Coppa Davis. Il numero 2 del mondo ha infatti annunciato che, diversamente dalle precedenti e trionfali edizioni, non prenderà parte alle fasi finali della Coppa Davis, preferendo concentrarsi sulla preparazione per l’Australian Open, primo grande appuntamento della nuova stagione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

