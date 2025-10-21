Jannik Sinner ha deciso di non giocare la Coppa Davis 2025. L’altoatesino e numero due del mondo, dopo aver trascinato gli Azzurri ai due storici successi consecutivi nel 2023 e nel 2024, non ha infatti dato la sua disponibilità al capitano della Nazionale Filippo Volandri per le Finals in programma dal 19 novembre a Bologna. L’Italia esordirà contro l’Austria e lo farà senza il suo giocatore migliore: in campo ci saranno due fra Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli per i singolari oltre alla coppia di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nell’eventuale doppio. Per quale motivo Sinner non sarà in campo? Ecco le motivazioni direttamente dalle sue parole. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Coppa Davis, perché Sinner non giocherà