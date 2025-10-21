Coppa Davis perché Sinner non giocherà
Jannik Sinner ha deciso di non giocare la Coppa Davis 2025. L’altoatesino e numero due del mondo, dopo aver trascinato gli Azzurri ai due storici successi consecutivi nel 2023 e nel 2024, non ha infatti dato la sua disponibilità al capitano della Nazionale Filippo Volandri per le Finals in programma dal 19 novembre a Bologna. L’Italia esordirà contro l’Austria e lo farà senza il suo giocatore migliore: in campo ci saranno due fra Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli per i singolari oltre alla coppia di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nell’eventuale doppio. Per quale motivo Sinner non sarà in campo? Ecco le motivazioni direttamente dalle sue parole. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?“Voglio vederlo in faccia!”: Bertolucci esplode sul caso Sinner e il no alla Coppa Davis - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner non gioca la Coppa Davis: delusione per i tifosi e i commenti di Panatta e Pietrangeli - X Vai su X
Perché Sinner non va in Coppa Davis - Le ragioni hanno a che fare con la rilevanza del torneo ma non solo, mentre chi lo critica parla molto di patriottismo ... Come scrive ilpost.it
Caso Sinner, quando Federer diceva: “Ho vinto la Coppa Davis e ora non voglio più giocarla. È stata un grande peso per tutta la carriera” - Federer nel 2015 definì la competizione "un grande peso" e smise di giocarla: "Posso finalmente fare quello che mi pare e piace" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Sinner e il no alla Coppa Davis, da Salvini a Zoff: ecco chi difende Jannik - Il leader della Lega: 'Capisco la rabbia, la frustrazione, l'invidia di qualche tennista da salotto, ma godiamoci un campione che ci invidia il mondo' ... Da adnkronos.com