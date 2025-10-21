Coppa Davis 2025 | i convocati di tutte le Nazionali per le Finals tabellone e incroci

Da martedì 18 a domenica 23 novembre la SuperTennis Arena di BolognaFiere ospiterà le Finals della Coppa Davis 2025. La fase conclusiva del nuovo format della manifestazione sbarca per la prima volta in Italia, ammessa di diritto tra le otto protagoniste della Final Eight in qualità di Paese ospitante e vincitrice delle ultime due edizioni consecutive. Rispetto alla doppietta di Malaga nel biennio 2023-2024 gli Azzurri avranno dunque il vantaggio del fattore campo, potendo giocare in casa con il supporto dei tifosi locali, ma dovranno fare a mano di Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo, dopo aver trascinato l’Italia alla conquista della mitica Insalatiera per due anni di fila, non ha dato infatti la disponibilità per l’evento bolognese. 🔗 Leggi su Oasport.it

