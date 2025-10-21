Convocati Juve per il Real Madrid la scelta su Zhegrova e Miretti | ecco chi salta la trasferta di Champions League La lista completa

Convocati Juve per il Real Madrid: tutti gli aggiornamenti sui giocatori chiamati da Tudor per il match di Champions League. La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la supersfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma domani sera al Santiago Bernabéu. Dall’elenco di Igor Tudor arrivano due buone notizie e la conferma di un’emergenza che costringe il tecnico a pescare anche dal settore giovanile. La notizia più importante è il recupero, almeno per la panchina, di Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, che aveva saltato il Como per un problema all’anca, ha stretto i denti ed è stato aggregato al gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

