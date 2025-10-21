Convocati Italia U17 per il Mondiale di categoria | ci sono Elimoghale e altri due bianconeri! Ecco quante partite salteranno con la Juve

Convocati Italia U17 per il Mondiale di categoria: tutti i dettagli sui bianconeri chiamati per questo grande evento. C'è un pezzo importante di Juventus nella spedizione Azzurra che prenderà parte al Mondiale Under 17. Il Commissario Tecnico Massimiliano Favo ha diramato la lista dei 21 calciatori convocati per la competizione, che si svolgerà in Qatar dal 3 al 27 novembre, e nell'elenco figurano ben tre talenti del vivaio bianconero. A difendere i colori azzurri ci saranno il portiere Sebastiano Nava e il difensore Borasio Benit, entrambi classe 2008 e punti fermi della nazionale di categoria.

Italia U17, i convocati di Favo per il Mondiale: presenti tre bianconeri - Il ct Massimiliano Favo ha convocato 21 calciatori per il Mondiale Under 17 che si svolgerà dal 3 al 27 novembre in Qatar: 19 nati nel 2008, tra cui spiccano il portiere del ... Lo riporta tuttojuve.com

Nazionale, Arena e Maccaroni convocati per il Mondiale Under 17 - I due calciatori della Roma Antonio Arena e Valerio Maccaroni sono stati convocati con l 'Italia Under 17 dal CT Massimiliano Favo per il Mondiale in Qatar, che si disputerà dal 3 al 27 novembre. ilromanista.eu scrive

Mondiali in Qatar: i 21 convocati di Massimiliano Favo per la kermesse - 45) contro i padroni di casa qatarioti, prima di affrontare i pari età della Bolivia il 6 novembre (ore 13. Scrive gazzettaregionale.it