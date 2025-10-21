Convocati Barcellona i catalani ritrovano un big in attacco per la sfida di Champions League contro l’Olympiacos! Le novità sulla squadra di Flick
Convocati Barcellona, per la sfida di Champions League contro l'Olympiacos i catalani ritrovano un big in attacco! Le novità sulla squadra di Flick Il Barcellona riceve una buona notizia a poche ore dalla terza giornata di Champions League: Ferran Torres è tornato tra i convocati per la partita di questa sera contro l'Olympiacos. L'attaccante spagnolo .
