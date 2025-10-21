Controlli nei comuni dell' Irpinia sequestrati circa cento metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi

Avellinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri dei Nuclei Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi e di Forino, in sinergia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

controlli comuni irpinia sequestratiSagra del Tartufo di Bagnoli Irpino, controlli a raffica con denunce e sequestri - Controlli in Alta Irpinia in occasione della “Sagra del Tartufo e della Castagna” di Bagnoli Irpino, giunta alla 46^ edizione e che porta in provincia di Avellino migliaia ... Si legge su msn.com

Sequestrati due quintali di alimenti in Irpinia: crostacei e salumi senza tracciabilità - Nel mirino sono finiti pescherie e minimarket a Mercogliano, Grottaminarda, Calitri e Aquilonia. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Comuni Irpinia Sequestrati