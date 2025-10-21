Controlli in stazione e periferie Due denunce espulso irregolare
Dopo la brutale aggressione dello scorso 6 ottobre in un parcheggio nei pressi della stazione dei bus, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’8 ottobre aveva condiviso la linea generale di intensificare le attività di controllo, sia ordinarie che straordinarie. Tra queste ultime rientrano quelle effettuate nei primi tre giorni della scorsa settimana nelle zone decentrate del capoluogo e della stazione ferroviaria sotto il coordinamento del questore di Sondrio e con l’ausilio del reparto di Prevenzione Crimine di Milano. Incoraggianti i risultati ottenuti, perché su 425 persone, di cui 157 extracomunitari e 146 veicoli controllati, sono stati denunciati "soltanto" due soggetti, di cui uno per porto di oggetti atti ad offendere, con conseguente sequestro, e un’altra persona, irregolare sul territorio, e successivamente espulsa mediante accompagnamento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
