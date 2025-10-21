Il bilancio dell’ operazione antidroga dei carabinieri sale a cinque arresti. Dopo i tre fermati dei giorni scorsi, i militari di Pesaro hanno messo a segno altri due colpi nel fine settimana, proseguendo la stretta contro lo spaccio nelle zone più sensibili della città. Il primo, sabato pomeriggio, alla stazione: un tunisino del 1996, incensurato, è stato sorpreso con un grammo e mezzo di hashish suddiviso in due dosi. Alla richiesta di documenti ha reagito con violenza, tentando di sottrarsi al controllo. È stato bloccato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli dei carabinieri. Gli arresti salgono a cinque