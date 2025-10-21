Controlli antidroga sui bus degli studenti | su 320 giovani tutti puliti
Nella mattina del 21 ottobre i carabinieri di Maniago, assieme alla polizia locale e all'unità cinofila della polizia locale di Azzano Decimo, hanno effettuato una massiccia operazione antidroga sui bus dell'Atap in arrivo nel polo studentesco della cittadina pordenonese.I controlli hanno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
