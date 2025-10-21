Contro la criminalità sarà introdotta una zona rossa in città
Modena, 21 ottobre 2025 – Una zona rossa in città contro gli episodi di microcriminalità. Quanto deciso dal comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura. “Si tratta – dice in merito il sindaco Massimo Mezzetti - di una zona rossa di ampio perimetro che abbraccia l’autostazione delle corriere, la stazione dei treni e la zona Tempio, viale Gramsci ed il parco XXII aprile. Esattamente quattro delle zone che a inizio del mio mandato ho indicato fra le sei più problematiche e critiche della città. Purtroppo – aggiunge Mezzetti - abbiamo dovuto assistere ad altri episodi in questi mesi, fortunatamente nessuno sanguinoso come in passato, però questo richiede una maggiore attenzione e speriamo che questo provvedimento deciso dalla prefettura si possa rafforzare il controllo sulle aree indicate”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
