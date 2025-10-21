Contraffatto nuovo presidente nazionale di Federnoleggio Messina Confesercenti | Giusto riconoscimento
Il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, esprime soddisfazione per l’elezione di Giuseppe Contraffatto a presidente nazionale di Federnoleggio.“È un giusto riconoscimento – sottolinea Messina – per l’attività politico-sindacale svolta da Contraffatto in questi anni. Ha saputo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
