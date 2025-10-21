Contrada Mosella approvato il progetto di manutenzione straordinaria della strada
Entra nel vivo la manutenzione straordinaria della strada Mosella. Lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Agrigento, Gerlando Principato, dopo l'approvazione in linea amministrativa del progetto da parte della giunta Miccichè."Dopo l'arrivo del decreto di finanziamento – spiega. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
