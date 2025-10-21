Conte voleva davvero De Bruyne? | la risposta di Manna in diretta non lascia dubbi

Giorni di riflessioni e domande in casa Napoli. La sconfitta contro il Torino ha lasciato un segno all’interno dell’ambiente azzurro che in questi giorni sta facendo anche i conti con le assenze. L’ultimo recupero di McTominay – titolare contro il PSV Eindhoven – rappresenta ovviamente una buona notizia ma c’è in questi giorni c’è chi si è domandato se il mercato fatto dal Napoli sia stato valido e utile per la causa di Conte. PSV-Napoli, Manna e la risposta di De Bruyne. Il direttore Giovanni Manna, prima della sfida tra gli azzurri ed il PSV, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sui alcuni temi legati alla squadra partenopea: “Noi siamo concentrati sul lavoro, abbiamo sempre detto che abbiamo cambiato nove calciatori ed avevamo necessità di ampliare la rosa su un progetto pluriennale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Conte voleva davvero De Bruyne?”: la risposta di Manna in diretta non lascia dubbi

Pandev: «Ma secondo te Conte voleva De Bruyne?» Ghoulam: «Scelta della società, per lui non la prima scelta» A SkY: «Si vede che Conte è cambiato rispetto all'anno scorso, cerca di inserire giocatori come De Bruyne mettendo McTominay a sinistra che no - facebook.com Vai su Facebook

Solo Conte ha raccolto 500 firme: sarà l'unico in corsa per la presidenza del M5s. L’elezione che voleva confermare la democrazia interna del Movimento è diventata un atto notarile. Uno vale uno, certo. Di @SalvatoreMerlo - X Vai su X

Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato. De Bruyne cresce". Poi parla delle condizioni di McTominay - Giornata di vigilia per la squadra azzurra: parola al tecnico e a Sam Beukema, che hanno presentato la sfida di Champions League ... msn.com scrive

Perché Conte ha deciso di restare al Napoli: come lo ha convinto De Laurentiis, non solo soldi - Adesso sì che a Napoli la festa è davvero completa, ora che quell'ombra sul futuro è stata spazzata via: Antonio Conte ha ceduto alla corte serratissima di Aurelio De Laurentiis e ha deciso di ... Come scrive fanpage.it

Conte: “Siamo stati solo bellini e il gol ce lo siamo fatti noi” - “All’inizio ci siamo messi le scarpe da ballerine e accontentati del possesso palla, solo nella ripresa ho visto più cattiveria” ... Secondo napoli.repubblica.it