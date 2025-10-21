L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro il Psv in Champions La parole di Conte. Non si era mai vista una tua squadra subire 6 gol « Sicuramente c’è delusione però quando capitano questa situazioni non capitano mai per caso e noi dovremo essere bravi a capitalizzare quello che è successo per cercare di invertire questa tendenza che non mi ha fatto impazzire. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile avendo pochissimi giocatori e avevamo grande compattezza e grande unità. È inevitabile che quest’anno per giocare la competizione europea ne abbiamo preso tanti nuovi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «vedo lo spogliatoio tutti i giorni e vedo situazioni che mi spingono a dire che sarà un anno complesso»